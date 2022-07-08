الكاظمي يهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويوجه دعوة لتجاوز الخلافات

2022/07/08 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الشعب العراقي بحلول عيد الأضحى المبارك.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "أبارك لأبناء شعب العراق الكريم على امتداد الوطن، وللعالم الإسلامي، وللإنسانية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يديم المسرّة، والمحبّة، والسلام في ربوع عراقنا الحبيب، وأن تتكرس روح المودة والوئام والحوار في كلّ مكان".ووأضاف، "واستثمر هذه المناسبة لأوجه الدعوة الصادقة المخلصة؛ من أجل تجاوز الخلافات، وأن تكون مصلحة شعبنا وأمنه ورفاهه همّنا الأوّل والأخير؛ من أجل أن نرى انفراجة قريبة في الوضع السياسي الحالي إلى ما فيه خير الوطن، وكرامة أبنائه."

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