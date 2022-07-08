هل فقدان الشهية أمر طبيعي أم علامة مرض ما؟

2022/07/08 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الكثيرين يتناولون كمية طعام قليلة في موسم الحر.فهل هذا مرتبط بفقدان الشهية أم يشير إلى مرض ما؟.ويشير الخبير في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن حرارة الجسم، هي أحد العوامل المنظمة لسلوك الإنسان الغذائي.لذلك هناك ما يستوجب القلق عند فقدان الشهية في الطقس الحار.[…]

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