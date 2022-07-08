الصحة: 46 إصابة جديدة بالكوليرا و3 بالحمى النزفية و5 بداء الكلب خلال 24 ساعة

2022/07/08 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة بمرض الكوليرا و3 إصابات بالحمى النزفية و5 إصابات بداء الكَلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن الوزارة سجلت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 46 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 256 حالة مؤكدة، وأضاف أن الصحة سجلت كذلك 3 إصابات جديدة بالحمى النزفية ليرتفع العدد الكلي إلى 240 حالة بينها 39 وفاة، مشيرا إلى تسجيل خمس إصابات بداء الكلب.

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