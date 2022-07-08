المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يجتمع برئاسة بافل الطالباني

2022/07/08 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا في السليمانية برئاسة رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطالباني.

بيان للمكتب السياسي أكد أن الاجتماع بحث مسار الحوارات التي أجراها وفد الحزب في بغداد واللقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، وأضاف أن الاجتماع شدد على استحقاق الحزب في منصب رئاسة الجمهورية والتمسك بمرشحه للمنصب، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة على وفق مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

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