2022/07/08 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداذأكد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، قرب تسمية رئيس الوزراء الجديد، من خلال اتفاق وتوافق قوى الاطار.وقال القيادي في الاطار فاضل موات، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، غير صحيحة، بل هناك توافق كبير لحسم هذا الملف بالاتفاق والتوافق بين جميع قوى الاطار".وبين موات ان "تسمية رئيس الوزراء الجديد، سيكون قريباً جداً وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، واختيار شخص رئيس الحكومة الجديدة، سيكون مدعوم من قبل جميع قوى الاطار كما سيكون له ترحيب ودعم من باقي الأطراف السياسية".

وفتحت استقالة الكتلة الصدرية (الفائزة بالانتخابات) من مجلس النواب العراقي، الطريق امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيد سيحسم الخلافات.. قيادي في الإطار التنسيقي يحدد موعد تسمية رئيس وزراء العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيد سيحسم الخلافات.. قيادي في الإطار التنسيقي يحدد موعد تسمية رئيس وزراء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).