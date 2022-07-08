تعليق جديد من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حول

2022/07/08 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة، قرب تشريع قانون "خدمة العلم" في مجلس النواب العراقي.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عازمة على تشريع قانون خدمة العلم بشكل سريع، وهذا القانون سيرى النور قريباً مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".

وبين تقي أنه "ليس هناك أي خلاف سياسي حول تشريع قانون خدمة العلم، بل هناك اجماعي برلماني وسياسي على تشريع هذا القانون".

وأوضح أن "ذلك لأهميته خلال المرحلة المقبلة، ولهذا تمريره سيكون سريعاً وقريباً جداً في البرلمان العراقي".

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