الكاظمي يغرد بمناسبة عيد الاضحى

2022/07/08 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تغريدة على موقع تويتر بمناسبة عيد الاضحى.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "أبارك لأبناء شعب العراق الكريم على امتداد الوطن، وللعالم الإسلامي، وللإنسانية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يديم المسرّة، والمحبّة، والسلام في ربوع عراقنا الحبيب، وأن تتكرس روح المودة والوئام والحوار في كلّ مكان".

وتابع: "استثمر هذه المناسبة لأوجه الدعوة الصادقة المخلصة؛ من أجل تجاوز الخلافات، وأن تكون مصلحة شعبنا وأمنه ورفاهه همّنا الأوّل والأخير؛ من أجل أن نرى انفراجة قريبة في الوضع السياسي الحالي إلى ما فيه خير الوطن، وكرامة أبنائه".

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