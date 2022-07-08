باريس.. توجيه الاتهام لـ5 نساء أُعدن من مخيمات احتجاز المتطرفين في سوريا

2022/07/08 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن تمثل أيضا ثلاث نساء وفتى بلغ الجمعة 18 عاما أمام قضاة التحقيق في شؤون مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.

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