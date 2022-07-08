برلماني يخاطب مدير تقاعد البصرة: ستحاسب واعتبر ذلك تهديداً

2022/07/08 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد حذر عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى جبار سند، الجمعة، رئيس هيئة التقاعد العامة اياد الجبوري، من عدم استلام معاملات المتقاعدين بـ”الحساب العسير”.وقال سند في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ […]

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