“عظمة فك” قد تعيد كتابة تاريخ البشر

2022/07/08 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال علماء آثار في إسبانيا، اليوم الجمعة، إنهم عثروا على أحفورة عظمة فك قد تساعدهم في التعرف على شكل وجوه بعض من أقدم أسلاف البشر في أوروبا.وأضاف الفريق التابع لمؤسسة “أتابويركا”، أن العظمة التي قد يصل عمرها إلى 1.4 مليون سنة تقريبا يمكن أن تعطي أيضا مؤشرات مهمة حول تطور الوجه البشري […]

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