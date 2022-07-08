التجارة: سنفتح باب تلقي العروض لشراء 1.5 مليون طن من الحنطة بعد العيد

2022/07/08 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، نيتها فتح باب تلقي العروض بعد عطلة عيد الأضحى لشراء مليون ونصف طن من الحنطة لتأمين حاجة العراق في الأشهر الأولى من العام المقبل، فيما أشارت إلى أن دفع مستحقات الفلاحين عن الموسم التسويقي الحالي سيكتمل بعد العيد.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في حوار متلفز […]

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