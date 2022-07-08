الكاظمي يهنئ بالعيد ويوجه دعوة لتجاوز الخلافات

2022/07/08 | 23:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة 07/08/2022، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما...

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