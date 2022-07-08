رئيس مجلس النواب يهنأ الشعب العراقي بحلول عيد الاضحى المبارك

2022/07/08 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي بحلول عيد الاضحى المبارك.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، تابعتها “تقدم” “نهنئ أبناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والعافية، وحمى الله عراقنا الحبيب”.

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