لقاء نادر بين عباس وغانتس قبل وصول بايدن إلى الرياض وتل أبيب

2022/07/08 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الثالث من تموز/يوليو 2022 © ا ف ب جيل كوهين ماجن رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – بعد ستّة أشهر على لقائهما في إسرائيل، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مساء الخميس للإعداد لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات […]

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