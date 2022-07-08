مكالمة بين عباس ولابيد.. وأكسيوس يكشف ما دار فيها

2022/07/08 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد والرئيس الفلسطيني، محمد عباس اتصالا هاتفيا الجمعة، قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

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