2022/07/08 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افراد من الاقلية الايزيدية في العراق يبحثون عن ادلة تتيح العثور على رفات اقربائهم الذين فقدوا او قتلوا على ايدي الجهاديين في مقبرة بمنطقة سنجار في 3 شباط/فبراير 2015.© AFP/ارشيف سفين حميد برلين (أ ف ب) – اعترف النواب الألمان الخميس بأن الممارسات التي ارتكبها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب الألمان يعترفون بحصول “إبادة” في حق الأيزيديين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب الألمان يعترفون بحصول “إبادة” في حق الأيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).