نجدة بغداد تنشر شرطة نسائية في الأسواق للحد من التحرش (صور)

2022/07/08 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شرطة نجدة بغداد، اليوم الجمعة، بانتشار دوريات الشرطة النسوية ضمن التقاطعات والأسواق للحد من ظاهرة التحرش والسرقات.وقال بيان للشرطة ورد لإيرث نيوز، إن “مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح الربيعي وجه بانتشار دوريات النجدة (العنصري النسوي ) بالقرب من الاسواق العامة والمولات”.وأضاف، أن “هذه الخطوة اتخذتها مديرية النجدة بالتزامن […]

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