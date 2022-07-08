2022/07/08 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت محافظة نينوى، ايقاف العمل بالبطاقة الوقودية لغاية الشهر التاسع.وبحسب وثيقة صادرة من المحافظة حصلت عليها ايرث نيوز، انه “حصلت موافقة وزير النفط على ايقاف العمل بالبطاقة الوقودية في محافظة نينوى لغاية 2022/9/1”.وطالب جميع المحطات الحكومية والاهلية في المحافظة “بالتوقف عن العمل بموجب نظام البطاقة الوقودية لغاية التاريخ اعلاه ووفق الضوابط […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نينوى توقف العمل بالبطاقة الوقودية لغاية الشهر التاسع أولاً على ايرث نيوز.

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