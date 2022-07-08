التنوّع الاحيائي كارثة يقرع اجراسها غزال الريم - يوسف المحسن

2022/07/08 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_المحسن الكتل السمنتية تزحف بوجه متجهِّم على السحنة الخضراء في كلِّ مكان، ثمّة تآكل وتدهور للموارد الطبيعيّة، العقود الستة الماضية شهدت انحساراً مخيفاً في اعداد الحيوانات والنباتات البرّيّة، فلا الصقر العراقي ولا شجيرات الغضا ولا الريم العراقي ولا السمك العراقي صار مرئيّاً إلا داخل اسوار بئيسة او كصور جامدة في مناهج الصغار، إنّهُ الرعي الجائر للتنوّع الاحيائي.



لعقود طويلة كان التنوّع الاحيائي (البا ......





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