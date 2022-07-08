يا سعادة المندوب السامى ! - شريف حتاتة

2022/07/08 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة يا سعادة المندوب السامي !------------------------------------منذ الأيام الأولي في حياتي وأنا أحلق بعيدا مع الخيال .



كنت أبقي وحدي في غرفتي لأستمع إلـى الموسيقي المنبعثة من المذياع "الجروندنج" مدة ساعات.



أقـف أمامه محركا ذراعي، ورأسي مع الأنغام، حالما بـأتـي سأصعد في يوم من الأيام فوق المنصات، لأقود فرقـة موسيقية عالمية تعزف السيمفونيات.لم تتوقف الأحلام.



حلمت بأنني سأكون بحـارا أجوب ......





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