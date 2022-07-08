استدارة ’غير سعيدة’ في الطقس تنغص أجواء العيد بدءاً من الأحد

2022/07/08 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التوقعات الجوية، اليوم الجمعة، إلى تأثر البلاد بموجة غبار تزداد كثافتها نسبيا خلال الساعات المقبلة، فيما تبلغ ذروتها يوم الأحد المقبل.وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “موجة غبار خفيفة تتأثر بها حاليا مناطق وسط البلاد، وتواصل حركتها بإتجاه الجنوب بشكل خفيف”.وأوضح الأسدي، “يوم غد يتجدد […]

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