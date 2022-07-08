صحة السليمانية: تجاوزنا مرحلة الخطر لمرض الكوليرا ونخشى من العيد

2022/07/08 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أكد نائب مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، اليوم الجمعة، أنه تم تجاوز مرحلة الخطر بما يخص مرض الكوليرا.

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "صحة السليمانية استطاعت عبور المرحلة الخطرة وقللت من نسب الإصابة بالكوليرا والإسهال الشديد".

وأضاف أنه "لدينا خشية كبيرة من تجمعات العيد من زيادة معدل الإصابات مجددا بفيروس كورونا أو الحمى النزفية، لذلك نطالب بزيادة معدل الإجراءات الوقائية، والتشديد على أماكن ذبح الأضاحي".

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