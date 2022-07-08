السينما والمسرح تستعد لإقامة ملتقى أنغام الفن السابع من كركوك

2022/07/08 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - أحمد سميسم تستعد دائرة السينما والمسرح إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار وعلى خشبة المسرح الوطني ببغداد إقامة ملتقى أنغام الفن السابع من كركوك، بمشاركة عدد من أفلام مخرجي كركوك برفقة العروض الموسيقية مع تقديم مجموعة مقامات عربية وكردية وتركمانية. وقال رئيس الملتقى المخرج سردار زنكنة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " مؤسسة كركوك للثقافة والفنون احدى منظمات المجتمع المدني في كركوك تستعد لإقامة (ملتقى أنغام الفن السابع من كركوك)، في المسرح الوطني ببغداد يوم 16/7/2022 بأشراف مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور أحمد حسن موسى". وأضاف، ان " الملتقى يضم فعاليات موسيقية غنائية بمختلف اللغات وعرض تسعة أفلام خاصة لمخرجي محافظة كركوك تتناول مختلف المواضيع الاجتماعية السلمية، فضلاً عن عرض فيلم الأنميشن القصير الهامش (فرص متساوية)".وتابع: ان الأفلام المشاركة في الملتقى "باباكوركور" للمخرج محمد سيد، وفيلم vioion"" للمخرج كاروان عبد الرحمن، وفيلم "الأم" للمخرج طه ياسين، وفيلم "لعبة القاصرات" للمخرج محمد جوهر، وفيلم "أنا سامي" للمخرج كي بهار، وفيلم "الخط الأحمر" للمخرج قاسم غمكين، وفيلم "DANOIN" للمخرج عبد الرحمن عمر نجاتي، وفيلم "أنا" للمخرج عدي عبد الكاظم، و"القيامة" للمخرجة ملاك الأحمد".

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