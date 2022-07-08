ضبط براد محمل بـ”الجبن” في منفذ سفوان الحدودي

2022/07/08 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة براد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ سفوان الحدودي.وذكر بيان للهيأة تلقته ايرث نيوز، ان “منفذ سفوان الحدودي يتمكن من ضبط شاحنه براد معدة للتهريب٬ محملة بمادة (الجبن) حسب ما مصرح به وأثناء الكشف عليها في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي تبين وجود […]

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