2022/07/08 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة قوى الأمن الداخلي في لبنان إنها تمكنت من القبض على "أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص وتعذيبهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. إعلان القبض على عصابة "هزت الرأي العام") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. إعلان القبض على عصابة "هزت الرأي العام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).