2022/07/09 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعادت السلطات الروسية التسميات رسميا باسم الإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث يدور قتال عنيف.

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