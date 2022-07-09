محافظ نينوى يوقف العمل بالبطاقة الوقودية في جميع المحطات

2022/07/09 | 00:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم السبت، قراراً بخصوص البطاقة الوقودية.وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “محافظ نينوى نجم الجبوري يصدر توجيهآ للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية / فرع نينوى بايقاف العمل بالبطاقة الوقودية في جميع المحطات الاهلية والحكومية و لغاية 2022/9/1”.

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