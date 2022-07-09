2022/07/09 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، شركات الطاقة في بلاده على الاستعداد للتعرض لحزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحث شركات الطاقة الروسية على الاستعداد لعقوبات أوروبية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحث شركات الطاقة الروسية على الاستعداد لعقوبات أوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).