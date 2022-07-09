إيلون ماسك يبلغ تويتر بإلغاء صفقة شراء الموقع

2022/07/09 | 01:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ إيلون ماسك، يوم الجمعة، إدارة موقع تويتر بأنه يريد إلغاء صفقة شراء الموقع، التي كانت بقيمة 44 مليار دولار.

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