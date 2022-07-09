2022/07/09 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل بشأن زيارة بايدن إلى السعودية

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