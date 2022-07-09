2022/07/09 | 01:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لمنع تكرار تسريب الاسئلة كما حدث في الامتحانات الوزارية للصف الثالث الاعدادي، شكلت وزارة...

ظهرت المقالة تسريب اسئلة البكالوريا قصة تتجدد كل عام في العراق أولاً على المسلة.

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