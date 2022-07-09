إيلون ماسك يحسم الجدل بشأن صفقة تويتر

2022/07/09 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ إيلون ماسك هيئة البورصات الاميركية، توقفه عن صفقة شراء "تويتر" الجمعة، متهما الشركة بنشر بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات المزيفة.

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