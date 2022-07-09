2022/07/09 | 02:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السورية، يوم الجمعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد زار محافظة حلب ومعه زوجته أسماء، حيث "شارك العمال والفنيين بمحطة ضخ المياه في تل حاصل بريف حلب، انطلاق عمليات الضخ الفعلية والدائمة للمياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار الأسد يزور حلب.. ويصفها بأنها "عانت من الإرهاب أكثر من المحافظات الأخرى") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار الأسد يزور حلب.. ويصفها بأنها "عانت من الإرهاب أكثر من المحافظات الأخرى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).