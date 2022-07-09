إلغاء الصفقة.. رئيس تويتر يرد على ماسك

2022/07/09 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".

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