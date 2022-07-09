تويتر يرد على إلغاء إيلون ماسك

2022/07/09 | 03:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس مجلس إدارة موقع تويتر بريت تايلور، يوم الجمعة، على إعلان الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء الموقع التي كانت تبلغ 44 مليار دولار.

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