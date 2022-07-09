مجلس أوروبا يشدد على

2022/07/09 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت دنيا مياتوفيتش في مذكّرة بشأن عواقب الحرب، إنّ "هجوم الاتّحاد الروسي أدّى إلى حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مع ما يترتّب على ذلك من "آثار وخيمة على ممارسة السكّان في أوكرانيا لجميع حقوق الإنسان".

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