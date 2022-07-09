بايدن يشيد بالاستخبارات الأمريكية لكشفها خطط بوتين

2022/07/09 | 04:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعمل موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في كشف خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

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