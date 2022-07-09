2022/07/09 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيارات أميركا في حال سقوط الاتفاق النووي مع إيران

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