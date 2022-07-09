حقيقة صورة الحجاج على جبل عرفات

2022/07/09 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر أعدادا هائلة من الحجاج على جبل عرفات، إذ أدى عددا كبيرا من الحجاج مناسك الحج الذي يعتبر الأكبر منذ بدء جائحة كورونا.

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