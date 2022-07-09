الأعلى منذ تفشي كورونا.. السعودية تعلن تفاصيل أعداد حجاج هذا العام

2022/07/09 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد حجاج موسم العام الحالي تجاوز 899 ألف حاجا.

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