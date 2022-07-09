"نهاية الاقتباس.. كرر السطر.." فيديو "محرج" لبايدن خلال قراءة نص على الهواء يثير تفاعلا

2022/07/09 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخطأ وقع فيه خلال قراءة نص خطاب على الهواء.

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