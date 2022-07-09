2022/07/09 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن نظيره الصيني، وانغ يي السبت، في محاولة لتهدئة "العداء" بين واشنطن وبكين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يبحث مع نظيره الصيني سبل تهدئة "العداء" بين البلدين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يبحث مع نظيره الصيني سبل تهدئة "العداء" بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).