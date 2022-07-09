الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

2022/07/09 | 06:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى (السعودية)-(أ ف ب) – بدأ الحجّاج صباح السبت رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام وهو الأكبر خلال جائحة كورونا.ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى في غرب السعوديّة لرمي […]

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