خلاف بين المانيا وأوكرانيا حول خط أنابيب “نورد ستريم 1” الروسي

2022/07/09 | 06:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – أعربت ألمانيا امس عن أملها في إقناع كندا بتسليم توربين ضروريّ لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1″، وهو توربين تنتظر روسيا وصوله قبل رفع مستوى الإمدادات.وتسعى ألمانيا إلى تعزيز وارداتها من الطاقة، لكنّ أوكرانيا اتّهمت برلين بالاستسلام “للابتزاز” الروسي، بعد أن ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة إلى […]

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