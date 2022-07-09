شاهد ما فعله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قبل مقتله أمام الكاميرا

2022/07/09 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" ، نُشر في الأصل على موقع "تيك توك" ، يظهر رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وهو يحيي أنصاره في الأماكن العامة قبل يوم من وفاته.

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