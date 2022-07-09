الكحول في مونديال قطر.. فيفا والدوحة يدرسان

2022/07/09 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع بيع "الجعة المحتوية على الكحول" في ملاعب كأس العالم في قطر، لكن قد لا يسمح للجماهير سوى بـ"المشروبات غير الكحولية" في مقاعدهم.

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