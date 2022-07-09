السعودية.. تداول فيديو الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وحديث مع مرافقيه في الحج

2022/07/09 | 07:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز وما دار بينه وبين عدد من مرافقيه في مزدلفة خلال مناسك حج 2022.

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