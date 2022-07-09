كاميرا توثق ما حدث لزوجين علقا في تبادل إطلاق نار على طريق سريع

2022/07/09 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وقعت على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجد زوجان نفسيهما عالقين وسط تبادل لإطلاق النار بين سيارتين أخريين، ووثقت كاميرا لوحة القيادة الخاصة بهما اللحظة التي وقع فيها تبادل إطلاق النار، وتحدث الزوجان لمحطة KGO المتعاونة مع شبكة CNN حول تجربتها المخيفة.

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