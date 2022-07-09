الكاظمي يصل إلى نينوى في زيارة تفقدية

2022/07/09 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى محافظة نينوى في زيارة تفقدية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"الكاظمي وصل إلى مدينة الموصل في زيارة تفقدية للدوائر الخدمية بمحافظة نينوى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والاطلاع على الواقع الأمني ومراحل الإعمار فيها".

واضاف ان "الزيارة تتزامن مع الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموصل من براثن داعش الإرهابي، والإنتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة البطلة".

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