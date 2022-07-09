2022/07/09 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرب التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، موعدا مع التاريخ، عندما تخوض نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ضد الكازخستانية إيلينا ريباكينا، السبت، رغم غياب أسرتها عن حضور النهائي التاريخي لعدم حصولهم "على تأشيرة" دخول بريطانيا.

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